Крупные штрафы мировых корпораций в 2012-2019 годах

24 июля 2019 года Федеральная комиссия по торговле США Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных. В марте 2018 года газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Тогда же генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. В начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.

13 мая 2019 года окружной суд Калифорнии в США окружной суд Калифорнии в США оштрафовал немецкий концерн Bayer на два миллиарда долларов. Супружеская пара из Калифорнии подала на компанию в суд в связи с тем, что использование средства от сорняков Roundup, производимого компанией Monsanto, которая входит в Bayer, стало причиной возникновения у них рака крови.

Помимо штрафа в два миллиарда долларов концерн обязали выплатить супругам 55 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб.

В марте 2019 года Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. Как следует из пресс-релиза, ЕК пришла к заключению, что Google злоупотребляла доминирующим положением на рынке: установила в контрактах со сторонними сайтами ограничения, которые не позволяли ее конкурентам размещать на этих сайтах поисковые объявления. Это уже третий штраф, который ЕК выписала американской компании.

В июле 2018 года Google оштрафовали на 4,34 миллиарда - тогда, помимо нарушения антимонопольных правил, ей поставили в вину "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

В 2017 году ЕК также ЕК также оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением - поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.

В феврале 2019 года суд в Париже суд в Париже оштрафовал швейцарский банк UBS на 3,7 миллиарда евро по делу об уклонении от уплаты налогов. Банк обвинялся в создании системы двойной отчетности с целью сокрытия незаконных движений капитала между Францией и Швейцарией в период между 2004 и 2012 годами. Отмечается, что назначенный штраф стал самым крупным в истории французского правосудия для нарушителей налоговой дисциплины.

В июне 2018 года решением прокуратуры немецкого Брауншвейга концерн Volkswagen был решением прокуратуры немецкого Брауншвейга концерн Volkswagen был оштрафован на один миллиард евро по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей. Ведомство заключило, что двигатели 10,7 миллиона автомобилей концерна, проданных по всему миру с середины 2007 года по 2015 год, были оснащены незаконным программным обеспечением.

В январе 2017 года концерн Volkswagen концерн Volkswagen согласовал с американскими властями уплату штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала". Соглашение предусматривало выплату уголовного штрафа в размере 2,8 миллиарда долларов, а также назначение независимого мониторинга за компанией в течение трех лет. Компания также согласилась выплатить штраф в размере 1,45 миллиарда долларов для урегулирования федеральных, экологических и других гражданских исков. Помимо этого, Volkswagen выплатит 50 миллионов долларов по претензиям в рамках закона о финансовых учреждениях (FIRREA). В апреле 2016 года Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В апреле 2016 года британская нефтяная компания BP была оштрафована на 18,7 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. BP должна выплатить 5,5 миллиардов долларов по программе очистки воды, еще 7,1 миллиарда будут выделены в рамках программы восстановления природных ресурсов, 4,9 миллиарда пойдут "на удовлетворение экономических и других претензий пяти штатов (на побережье Мексиканского залива)", около 1 миллиарда будут выплачены местным администрациям. Выплаты будут производиться в течение 18 лет.

Как заявила ВР, общая сумма без учета налогов на ликвидацию последствий аварии, различные связанные с ней выплаты и штрафы составили 53,8 миллиарда долларов.

В апреле 2016 года американский финансовый гигант Goldman Sachs был американский финансовый гигант Goldman Sachs был оштрафован на 5,06 миллиарда долларов . Эти деньги были предназначены для урегулирования обвинений в махинациях при продаже ипотечных облигаций в период между 2007 и 2009 годами (финансовый кризис). В штраф входят 2,385 миллиарда долларов и 1,8 миллиарда долларов дополнительных выплат, включая средства для домовладельцев, чьи ипотечные кредиты превышали стоимость их имущества, а также проблемных заемщиков. Банк также был обязан заплатить 875 миллионов долларов для урегулирования претензий со стороны прокуроров Нью-Йорка и Иллинойса.

В апреле 2014 года американская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp. американская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp. согласилась выплатить штраф за загрязнение окружающей среды радиоактивными отходами, древесным креозотом и отходами ракетного топлива. Корпорация заплатила 5,15 миллиарда долларов за нанесенный работой в течение 85 лет одним из ее подразделений (Kerr-McGee) экологический ущерб. Более 4,5 миллиардов долларов было направлено на очистку и восстановление более 2,7 тысячи загрязненных объектов. По данным американских властей, Kerr-McGee была признана ответственной за загрязненное ракетным топливом озера Мид и реки Колорадо в США, захоронение канцерогенного креозота на территории жилых районов.

В июле 2014 года крупнейший французский банк BNP Paribas SA и американские правоохранительные органы крупнейший французский банк BNP Paribas SA и американские правоохранительные органы согласовали условия мирового соглашения, в рамках которого банк заплатил штраф в 8,97 миллиарда долларов за нарушение режима санкций против Кубы, Судана и Ирана. Сделка также предусматривала временный запрет банку вести расчеты в долларах и увольнение ряда сотрудников.

В июле 2014 году финансовая корпорация Citigroup была финансовая корпорация Citigroup была оштрафована на семь миллиардов долларов за продажу инвесторам высокорисковых ипотечных облигаций в преддверии финансового кризиса 2007-2009 годов. Согласно соглашению, компанию обязали выплатить 4,5 миллиарда долларов наличными и предоставить 2,5 миллиарда долларов на помощь арендаторам с низкими доходами.

В августе 2014 года Bank of America Bank of America был оштрафован на 16,65 миллиарда долларов . Штраф был наложен за то, что в пакет инвестиций были включены обеспеченные ипотечными кредитами бумаги, которые были не настолько финансово устойчивыми, как об этом говорилось инвесторам. Многие из этих субстандартных ипотечных займов были проданы Countrywide и Merrill Lynch, до того как эти компании были приобретены Bank of America.

В мае 2014 года швейцарский банк Credit Suisse швейцарский банк Credit Suisse был признан виновным в помощи гражданам США в уклонении от налогов и оштрафован на 2,6 миллиарда долларов. Согласно заявлениям высокопоставленных лиц США, Credit Suisse помогал тысячам состоятельных людей скрывать доходы на счетах банка под фальшивыми именами в течение нескольких десятков лет.

В 2013 году финансовая корпорация JPMorgan Chase & Co. финансовая корпорация JPMorgan Chase & Co. согласилась заплатить штраф в размере 13 миллиардов долларов властям США для прекращения расследования относительно махинаций, связанных с продажей ипотечных облигаций в преддверии финансового кризиса 2007-2009 годов. В эту сумму были включены выплаты потребителям в размере четырех миллиардов долларов, а также девяти миллиардов долларов в виде других платежей и штрафов, из которых четыре миллиарда долларов было направлено для урегулирования претензий со стороны Федерального агентства по финансированию жилья, связанных с предоставлением неверной информации при продаже ипотечных ценных бумаг.

В июле 2012 года крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании GlaxoSmithKline крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании GlaxoSmithKline признала вину в распространении рецептурных препаратов в США с нарушением действующего законодательства, а также в том, что не предоставила данные о безопасности ряда лекарств. GlaxoSmithKline согласилась выплатить штрафы в общей сложности на сумму три миллиарда долларов для прекращения разбирательства, из которых один миллиард долларов выплачивается по уголовным обвинениям, а два миллиарда долларов по гражданско-правовым штрафам.