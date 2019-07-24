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РИА Новости

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
В документе отмечается, что этот штраф является крупнейшим наложенным на компанию за нарушение защиты информации пользователей и почти в 20 раз больше, чем когда-либо наложенные за подобные нарушения санкции в мире вообще.
В результате урегулирования будет создан независимый комитет по вопросам охраны данных, что выводит принятие решения по этим вопросам из-под прямого контроля основателя компании Марка Цукерберга. Члены этого комитета будут независимыми и уволить их можно будет только большинством голосов совета директоров.
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Кроме того, компания назначит конкретных людей, которые будут отвечать за программу охраны данных. Facebook также должен будет анализировать с точки зрения сохранности информации все нововведения до их внедрения, что в том числе распространяется на принадлежащие ему сервисы WhatsApp и Instagram.
Указ Федеральной комиссии по торговле обязывает компанию сообщать о любых инцидентах, связанных с утечкой данных более чем 500 пользователей.
Наряду с этим компании вменяется тщательно изучать программы сторонних производителей, с которыми они работают; запрещается использовать полученные телефонные номера пользователей в рекламных целях; шифровать пароли пользователей; запрещается запрашивать пароли к почте и другим сервисам пользователей.
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В начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.
В 2018 году газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Тогда генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
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СШАFacebook, Inc.Экономика
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