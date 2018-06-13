Volkswagen заплатит штраф в миллиард евро из-за "дизельного скандала"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Концерн Volkswagen согласился заплатить в Германии 1 миллиард евро в качестве штрафа по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей, сообщила компания в среду.
Решение было вынесено прокуратурой немецкого Брауншвейга, где рассматривались иски пострадавших от действий VW. Ведомство заключило, что двигатели 10,7 миллиона автомобилей концерна, проданных по всему миру в период с середины 2007 года по 2015 год, были оснащены незаконным программным обеспечением.
"Volkswagen принимает штраф и, таким образом, признает свою ответственность", — говорится в релизе VW.