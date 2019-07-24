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РИА Новости

Глава Госбюро расследований отказал Порошенко в переносе допроса

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко попросил Госбюро расследований допросить его ранее назначенного срока, однако ему отказали, сообщил в среду глава ведомства Роман Труба.
Ранее директор бюро Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском". Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос. Экс-президент пришел в ведомство в среду, однако в ведомстве не поняли, зачем, поскольку на допрос его вызвали в четверг, 25 июля.
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"Растянутая во времени месть". Политолог о допросах ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в интересах новой власти затягивать уголовный процесс над Порошенко.
"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня (в среду - ред.), а не 25 июля, как это было определено следователем", - написал Труба в Telegram.
Он отметил, что Порошенко не стоило приходить лично, его адвокаты могли связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. "Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - заявил директор бюро.
Партия Порошенко "Европейская солидарность" в свою очередь заявила, что экс-президента не вызывают в четверг на допрос, а дел в отношении него не существует. "В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств по Петра Порошенко не существует… Никаких следственных действий в отношении Петра Порошенко в Госбюро на 25 июля не запланировано", - говорится в заявлении на сайте партии.
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Согласно заявлению, Порошенко в среду посетил бюро с готовностью ответить на все вопросы следователей, но они "оказались не подготовленными к общению с экс-президентом". По данным партии, адвокат Порошенко в Госбюро расследований попросил привлечь к ответственности бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова "за постоянною утечку информации из бюро и за заведомо ложные сообщения о преступлении".
Портнов ранее подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на рыбальском". По его словам, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств. Кроме того, Труба ранее заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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