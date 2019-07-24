Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T16:00Z
https://ria.ru/20190724/1556838737.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/36/1555943653_0:177:2727:1710_1036x0_80_0_0_9154403913b5efe8c87f5f8f1ffa5cd5.jpg
РИА Новости

В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко

Вчера, 16:00
16096
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В украинском Госбюро расследований не смогли объяснить визит бывшего президента Петра Порошенко.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что бывший глава государства явился в ГБР на допрос.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
11 июля, 16:02
"Дать по морде?". Порошенко с командой грозит люстрацияНынешний президент Украины предлагает подвергнуть люстрации бывшего президента, а заодно и тех, кто вместе с ним был у руля. В эфире радио Sputnik эту идею оценили эксперты.
"Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра", — заявила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова в комментарии "Громадське".
Позже глава ведомства Роман Труба сообщил, что Порошенко попросил Госбюро допросить его раньше назначенного срока.
Он отметил, что бывшему главе государства не стоило приходить лично, его адвокаты могли связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса.
"Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - написал Труба в телеграме.
Петр Порошенко
22 июня, 13:09
Порошенко прокомментировал заведенные из-за его действий уголовные дела
Сам Порошенко заявил, что посетил бюро с готовностью ответить на все вопросы следователей, но они "оказались не подготовленными к общению".
Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвиняет Порошенко в отмывании средств. По его словам, экс-президент легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств.
Действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
Вчера, 08:00
Порошенко придумал, как свергнуть Зеленского
13932261
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра". Ну вот, хоть у его "белочки" совесть есть, за руку его привела. Если допрос завтра надо пойти навстречу пациенту, предоставьте ему отдельные "апартаменты" до завтра, пусть привыкает.
24 июля, 16:40
Себекхотеп III
470001
Рекомендуем
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
РИА
Новости
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента
Лента
новостей
Мэр Киева Виталий Кличко
Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обложки журнала Time 1968 и 2019 годов
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, но без СССР и России
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 20 октября 2017
Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область
Порошенко придумал, как свергнуть Зеленского
Колчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Лента новостейМолния