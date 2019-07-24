В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В украинском Госбюро расследований не смогли объяснить визит бывшего президента Петра Порошенко.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что бывший глава государства явился в ГБР на допрос.

"Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра", — заявила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова в комментарии " Громадське ".

Позже глава ведомства Роман Труба сообщил, что Порошенко попросил Госбюро допросить его раньше назначенного срока.

Он отметил, что бывшему главе государства не стоило приходить лично, его адвокаты могли связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса.

"Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - написал Труба в телеграме.

Сам Порошенко заявил, что посетил бюро с готовностью ответить на все вопросы следователей, но они "оказались не подготовленными к общению".

Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.