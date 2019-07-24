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РИА Новости

МИД планирует собрать встречу по безопасности в Персидском заливе

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД РФ планирует организовать в сентябре экспертную конференцию по концепции безопасности в Персидском заливе, предложенной Москвой, для определения путей ее дальнейшего продвижения, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я сегодня уже встречался с научным руководителем Института востоковедения РАН академиком (Виталием) Наумкиным, и договорились, что на площадке Института востоковедения, может быть, удастся собрать первую экспертную встречу всех заинтересованных сторон, чтобы обсудить нашу концепцию и на этом уровне посмотреть, какие есть возможности ее продвижения с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Договорились и будем приглашать политологов, экспертное сообщество из всех заинтересованных стран. Я думаю, что уже в сентябре", - сказал дипломат журналистам в Совете Федерации.
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Персидский заливМихаил БогдановМИД РФСовет Федерации РФРоссияВ мире
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