МИД планирует собрать встречу по безопасности в Персидском заливе

"Я сегодня уже встречался с научным руководителем Института востоковедения РАН академиком (Виталием) Наумкиным, и договорились, что на площадке Института востоковедения, может быть, удастся собрать первую экспертную встречу всех заинтересованных сторон, чтобы обсудить нашу концепцию и на этом уровне посмотреть, какие есть возможности ее продвижения с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Договорились и будем приглашать политологов, экспертное сообщество из всех заинтересованных стран. Я думаю, что уже в сентябре", - сказал дипломат журналистам в Совете Федерации.