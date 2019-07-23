МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. МИД МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

В ведомстве отметили, что военно-политические сотрясения и террористические угрозы в регионе, в котором сосредоточены огромные запасы углеводородных ресурсов, могут привести к пагубным последствиям для всего мира.

Принципы концепции

Российская концепция основана на следующих принципах:

— создание единой антитеррористической коалиции под эгидой Совбеза ООН для ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке и политическое урегулирование в Сирии, Йемене, а также в других странах региона; создание единой антитеррористической коалиции под эгидой Совбеза ООН для ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке и политическое урегулирование в Сирии, Йемене, а также в других странах региона; — приверженность всех стран международному праву, резолюциям Совбеза и Уставу ООН; приверженность всех стран международному праву, резолюциям Совбеза и Уставу ООН; — проведение миротворческих операций на основе резолюций Совета Безопасности ООН или по просьбе законных властей; проведение миротворческих операций на основе резолюций Совета Безопасности ООН или по просьбе законных властей; — поэтапное создание системы безопасности, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем; поэтапное создание системы безопасности, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем; — уважение всеми региональными игроками суверенитета и территориальной целостности. уважение всеми региональными игроками суверенитета и территориальной целостности.

Российские предложения

В рамках концепции МИД представил следующие предложения по укреплению безопасности в регионе:

— создание организации по безопасности и сотрудничеству, куда, помимо стран Персидского залива, входили бы Россия, Китай, США ЕС, Индия и другие заинтересованные страны; создание организации по безопасности и сотрудничеству, куда, помимо стран Персидского залива, входили бы Россия, Китай, США ЕС, Индия и другие заинтересованные страны; — соблюдение региональными участниками норм международного права; соблюдение региональными участниками норм международного права; — транспарентное сотрудничество в военной сфере; транспарентное сотрудничество в военной сфере; — заключение соглашения по контролю над вооружениями, в том числе создание демилитаризованных зон, а также сбалансированное сокращение военного потенциала всеми сторонами; заключение соглашения по контролю над вооружениями, в том числе создание демилитаризованных зон, а также сбалансированное сокращение военного потенциала всеми сторонами; — подписание договора о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком и организованной преступностью; подписание договора о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком и организованной преступностью; — принятие шагов по превращению региона в зону, свободную от оружия массового уничтожения; принятие шагов по превращению региона в зону, свободную от оружия массового уничтожения; — отказ от постоянных иностранных баз и постепенное сокращение военного присутствия нерегиональных игроков. отказ от постоянных иностранных баз и постепенное сокращение военного присутствия нерегиональных игроков.

Кроме того, российские дипломаты отметили необходимость урегулирования арабо-израильского конфликта, который остается одним из главных факторов нестабильности в регионе.

В МИД добавили, что запустить создание системы коллективной безопасности можно путем проведения консультаций на двусторонней и многосторонней основе, в том числе с участием Лиги арабских государств и ООН.

Ситуация в Персидском заливе

Ситуация в Персидском заливе начала обостряться в середине мая. Тогда несколько нефтяных танкеров подверглись атакам в территориальных водах ОАЭ. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что за инцидентом может стоять Иран. В Тегеране обвинения отвергли.

Новый виток обострения произошел в середине июня, когда в Оманском заливе напали на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Первыми на помощь экипажу судов пришли иранские корабли. Американские военные снова возложили ответственность за инцидент на Иран. При этом Пентагон представил сомнительные доказательства причастности Тегерана, которые не убедили западных партнеров, в том числе главу МИД Германии Хайко Мааса. Иранские власти, в свою очередь, назвали обвинения США необоснованными и заявили о саботировании Вашингтоном дипломатии.

После этого Пентагон направил в Оманский залив ракетный эсминец. Россия предостерегла от попыток возложить вину за атаку на Иран и призвала не нагнетать обстановку в регионе.

Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время в США заявили, что разведывательный аппарат сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Как заявил президент Дональд Трамп, США были готовы ударить по иранским целям, однако он отложил атаку за десять минут до начала операции.

В начале июля британские власти задержали иранский танкер, после чего Тегеран выразил протест Лондону. Вашингтон назвал случившееся "отличной новостью". В свою очередь, МИД России счел задержание танкера возмутительным, а также обвинил США и Британию в обострении ситуации вокруг Ирана.

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Лондон заявил, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

В четверг американские военные сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом Тегеран не подтвердил информацию о потере разведывательного аппарата и опубликовал видео, доказывающее, что американский корабль не сбивал иранский беспилотник.

На следующий день иранские власти задержали шедший под британским флагом танкер в собственных территориальных водах. Как сообщили в Тегеране, судно перевозило контрабандное топливо. При этом британские власти пригрозили Ирану "последствиями".

После этого Пентагон одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию для развертывания контингента. Кроме того, Вашингтон объявил о подготовке операции "Страж", призванной, как утверждают американские военные, обезопасить морские пути на Ближнем Востоке. Помпео также рассказал о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.