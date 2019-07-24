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РИА Новости

Эксперт посоветовала не покупать фрукты на улице в Москве

Вчера, 11:10
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкИнжир
Инжир
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Инжир. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Покупать фрукты стоит в местах, где соблюдены условиях хранения продукции, торговых точек на улице стоит избегать, рассказала РИА Новости заместитель начальника управления государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Валентина Семенова.
Роспотребнадзор ранее обнаружил в узбекской черешне, абрикосах и армянской клубнике пониженное содержание витаминов, которое не соответствует нормам.
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"Покупать фрукты лучше в местах, где соблюдены условия для хранения и реализации продукции, есть маркировка и документы, подтверждающие качество и безопасность. Покупать фрукты на улице, где нет соответствующих условий хранения и реализации, все-таки не рекомендуется", - сказала Семенова.
Она добавила, что при выборе плода нужно обращать внимание на его целостность, отсутствие гнили и повреждений.
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"А вот дальше зависит уже от конкретного плода. Например, если говорим о персиках, то плоды должны быть правильной формы, красивой яркой окраски, не зеленые, без постороннего запаха, с нежной, сочной, ароматной мякотью", - отметила Семенова.
Она уточнила, что определить пользу фруктов на глаз не получится, витаминный состав можно выявить только с помощью специальных лабораторных исследований.
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