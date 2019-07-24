Эксперт посоветовала не покупать фрукты на улице в Москве

"Покупать фрукты лучше в местах, где соблюдены условия для хранения и реализации продукции, есть маркировка и документы, подтверждающие качество и безопасность. Покупать фрукты на улице, где нет соответствующих условий хранения и реализации, все-таки не рекомендуется", - сказала Семенова.