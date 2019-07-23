Здоровьем не пахнет. Роспотребнадзор проверил фрукты с российских прилавков

Проверка фруктов и ягод Роспотребнадзором в НИИ питания и эпидемиологии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Александр Лесных. РИА Новости вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили фрукты и ягоды, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором". Чего не хватает клубнике, черешне и абрикосам с отечественных прилавков — в материале РИА Новости.

Авитаминоз в каждой ягоде

В рамках исследования специалисты Роспотребнадзора закупили красно-коричневую черешню сорта "Бахор" и абрикосы сорта "Шаллах", выращенные в Узбекистане, а также клубнику из Армении. Все образцы были приобретены в крупных розничных сетевых магазинах и соответствовали сроку годности. Продукции отечественных производителей в сетях на тот момент уже не было.

Никаких нарушений по санитарно-химическим показателям (соли тяжелых металлов, пестициды) не обнаружено. А вот с качественными показателями — наличие витамина С, железа, кальция, магния, натрия, бета-каротина, фосфора — очень серьезные проблемы.

В черешне железа было в шесть раз ниже положенного, витамина С — в 3,5 раза, кальция — в три раза, калия — в 1,5, магния и фосфора — в 2,5. Хуже всего с натрием. В 100 граммах черешни обычно содержится порядка 13 миллиграммов этого минерала, а на деле оказалось только 1,4 — в девять раз меньше. Зато бета-каротина в десять раз больше нормы.

Та же ситуация с абрикосами. Железа в два раза меньше требуемого, витамина С — в 3,5 раза, калия — в полтора, кальция и натрия — в два и 2,5 раза соответственно.

Не миновал авитаминоз и импортную армянскую клубнику. Железа в четыре раза меньше, чем нужно, кальция — в два и магния — в 1,5 раза. А вот витамина С достаточно — примерно 50 миллиграммов на 100 граммов продукта при норме в 60. С бета-каротином, как и у узбекской черешни, — в 18 раз больше, чем должно быть.

"Причинами отклонений могут быть климатические условия, особенно количество солнечных дней, а также отсутствие минеральных веществ в почве, — рассказала РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. — Поэтому продукты, выращенные в разных регионах, содержат разное количество полезных веществ. Нормы потребления для местных жителей тоже разнятся. Там, где много солнца, пополнять запасы витамина D через пищу не обязательно. То же самое с витамином С и рядом других макро- и микроэлементов".

"Сегодня нацпроект "Демография" во многом посвящен здоровому питанию. Роспотребнадзор проводит исследование и проверку продуктов питания в пяти пилотных регионах России. Содержание витаминов зависит от сезона. Наша задача — проанализировать молекулярный состав продукта, чтобы понять — перед нами просто средство насыщения или в нем есть польза для организма", — добавила Попова.

Доверяй, но проверяй

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тщательно проверять продукты во время и после покупки. В магазине обратите особое внимание на внешний вид фруктов и ягод, целостность упаковки. Обязательно изучите информацию на маркировке: наименование, производитель, дата изготовления, срок годности, условия хранения.

© РИА Новости / Евгений Биятов Проверка фруктов и ягод Роспотребнадзором в НИИ питания и эпидемиологии © РИА Новости / Евгений Биятов Проверка фруктов и ягод Роспотребнадзором в НИИ питания и эпидемиологии

Дома убедитесь в том, что на фруктах и ягодах нет плесени, насекомых и вредителей. Перед тем как попробовать, тщательно промойте продукт. А потом удостоверьтесь, что нет посторонних запахов и привкусов.

В беседе с РИА Новости заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ НИИ питания Наталия Жилинская объяснила, что в сезонных фруктах и ягодах, таких как абрикосы, черешня и клубника, содержится много витаминов и минералов, полезных для организма. И даже если в отдельных образцах, представленных на полках магазинов, их меньше, чем должно быть, никто не запрещает увеличить порцию.

"Взрослым можно съедать до килограмма фруктов и ягод в день. Больше не стоит, потому что во всех этих продуктах есть органические кислоты, а на голодный желудок они способны вызвать раздражение слизистой оболочки желудка. Фрукты лучше употреблять либо в качестве десерта после основного блюда, либо как легкий перекус", — отметила Жилинская.

Что касается самого витаминно-минерального комплекса, те же абрикосы положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поглощая лишний холестерин, а их пищевые волокна обладают мягким послабляющим эффектом.

Помимо этого, из фруктов и ягод организм получает витамины С, В1 и В6, плюс калий, железо, хром, марганец, кальций, йод, селен и фосфор.

Детское питание

По словам эксперта, большинство педиатров сходятся во мнении, что давать сезонные фрукты и ягоды детям в качестве прикорма можно с десятимесячного-годовалого возраста. Крайне желательно, чтобы продукты были в переработанном виде — например, фруктовое пюре. Или добавляйте в каши.

Начинать фруктово-ягодный прикорм рекомендуется в малых количествах — по несколько чайных ложек, чтобы выявить возможные аллергические реакции без тяжелых последствий.