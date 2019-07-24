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РИА Новости

Милонов пожелал Борису Джонсону найти костюм по размеру и изменить прическу

03:06
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) порекомендовал Борису Джонсону, избранному главой британской Консервативной партии, начать с подбора костюма по размеру: по его словам, возможно, такие перемены помогут стране соразмерить свои возможности с политическими амбициями.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне, после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. Во второй половине дня в среду Мэй также оставит пост премьера, который займет Джонсон, бывший глава МИД.
Мнения о Джонсоне-министре расходятся. Одни критиковали его за консервативность по Brexit, другие смеялись над его эпатажностью, третьи критиковали за популизм, у многих вызывал улыбку его внешний вид - всегда растрепанные волосы, мешковатые костюмы и мятые рубашки.
Милонов с сожалением заявил, что европейская политика, и британская в частности, все глубже увязает в пороке балагана.
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"Со времен "железной Мэгги" (Тэтчер, 1979-1990) мы наблюдаем идеологическую деградацию английских лидеров, предпочитающих диалогу русофобию и прожектерство", - сказал он РИА Новости.

Хотелось бы пожелать дорогому Борису Джонсону начать со своего внешнего облика - найти костюм по размеру и что-то сделать со своей прической. Думаю, что эти меры помогут внешнему курсу Британии также соразмерять свои возможности с политическими амбициями. Как говорят, встречают по одежке.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018
Виталий Милонов
Депутат Госдумы
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Борис ДжонсонВиталий МилоновГосдума РФВеликобританияРоссияВ мире
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