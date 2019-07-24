Милонов пожелал Борису Джонсону найти костюм по размеру и изменить прическу

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) порекомендовал Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) порекомендовал Борису Джонсону , избранному главой британской Консервативной партии, начать с подбора костюма по размеру: по его словам, возможно, такие перемены помогут стране соразмерить свои возможности с политическими амбициями.

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне, после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. Во второй половине дня в среду Мэй также оставит пост премьера, который займет Джонсон, бывший глава МИД.

Мнения о Джонсоне-министре расходятся. Одни критиковали его за консервативность по Brexit, другие смеялись над его эпатажностью, третьи критиковали за популизм, у многих вызывал улыбку его внешний вид - всегда растрепанные волосы, мешковатые костюмы и мятые рубашки.

Милонов с сожалением заявил, что европейская политика, и британская в частности, все глубже увязает в пороке балагана.

"Со времен "железной Мэгги" (Тэтчер, 1979-1990) мы наблюдаем идеологическую деградацию английских лидеров, предпочитающих диалогу русофобию и прожектерство", - сказал он РИА Новости.