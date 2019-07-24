Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин призвал сторонников выйти в четверг на демонстрацию, чтобы потребовать проведения всеобщих выборов.
"Присоединяйтесь к нам в четверг, чтобы требовать проведения всеобщих выборов, чтобы выбрать, кто будет нами руководить, мог народ этой страны, а не сто тысяч нерепрезентативных членов консервативной партии", - написал Корбин в Twitter.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которые экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон выиграл у главы МИД Джереми Ханта. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своим приоритетом выход из ЕС до 31 октября.
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