Киргизия и Таджикистан намерены совместно расследовать инцидент на границе

БИШКЕК, 23 июл - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились совместно расследовать инцидент на границе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского кабмина.

В понедельник между гражданами Киргизии и Таджикистана произошел конфликт на границе. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По данным киргизской стороны, пострадали 17 человек. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. По данным таджикской стороны, пострадали более 20 человек, один погиб.

Во вторник в связи с инцидентом состоялись переговоры вице-премьеров Киргизии и Таджикистана Жениша Разакова и Азима Иброхима.

"В ходе переговоров стороны приняли решение о проведении совместного расследования случившегося инцидента. Кроме того, стороны договорились проводить совместное патрулирование, а также продолжать проведение разъяснительных работ среди местного населения двух государств", - заявили в правительстве.

Как отметили в кабмине, местные органы власти продолжают работу по контролю и мониторингу ситуации на границе.