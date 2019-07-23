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РИА Новости

Киргизия и Таджикистан намерены совместно расследовать инцидент на границе

Вчера, 20:11
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БИШКЕК, 23 июл - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились совместно расследовать инцидент на границе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского кабмина.
В понедельник между гражданами Киргизии и Таджикистана произошел конфликт на границе. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По данным киргизской стороны, пострадали 17 человек. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. По данным таджикской стороны, пострадали более 20 человек, один погиб.
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Во вторник в связи с инцидентом состоялись переговоры вице-премьеров Киргизии и Таджикистана Жениша Разакова и Азима Иброхима.
"В ходе переговоров стороны приняли решение о проведении совместного расследования случившегося инцидента. Кроме того, стороны договорились проводить совместное патрулирование, а также продолжать проведение разъяснительных работ среди местного населения двух государств", - заявили в правительстве.
Как отметили в кабмине, местные органы власти продолжают работу по контролю и мониторингу ситуации на границе.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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