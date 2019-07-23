Генсек НАТО заявил о готовности работать с Джонсоном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении Борису Джонсону с выдвижением на пост нового британского премьера заявил о готовности работать над подготовкой декабрьского саммита альянса в Лондоне.

"Поздравления Борису Джонсону с избранием следующим премьер-министром Соединенного Королевства. Великобритания является сильным союзником, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами, в том числе для подготовки встречи лидеров НАТО в Лондоне в декабре", - сообщил Столтенберг в своем аккаунте в Twitter.