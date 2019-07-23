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РИА Новости

Генсек НАТО заявил о готовности работать с Джонсоном

Вчера, 19:28
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
© Sputnik / Александр Шламов
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении Борису Джонсону с выдвижением на пост нового британского премьера заявил о готовности работать над подготовкой декабрьского саммита альянса в Лондоне.
"Поздравления Борису Джонсону с избранием следующим премьер-министром Соединенного Королевства. Великобритания является сильным союзником, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами, в том числе для подготовки встречи лидеров НАТО в Лондоне в декабре", - сообщил Столтенберг в своем аккаунте в Twitter.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, которым стал Джонсон. Тереза Мэй ушла в отставку с этого поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию.
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Вчера, 16:04
Итон, Скрипали и масленица. Что нужно знать о новом британском премьереБорис Джонсон сменит Терезу Мэй на посту британского премьер-министра. Так who is Mr. Джонсон?
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Борис ДжонсонНАТОВеликобританияЛондонЙенс СтолтенбергВ мире
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