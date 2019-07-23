Шотландия заблокирует план Джонсона по Brexit без сделки

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Лидер Шотландии Никола Стерджен поздравила Бориса Джонсона с избранием на пост главы консервативной партии и премьер-министра Великобритании, выразила готовность сотрудничать, но добавила, что Шотландия постарается блокировать позицию Джонсона по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.

Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон во вторник ожидаемо был избран главой британской Консервативной партии. В среду он станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.