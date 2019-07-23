Иванка Трамп назвала Джонсона премьером "Соединенного Кингстона"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пользователи Twitter заметили опечатку в сообщении дочери президента США и общественного деятеля Иванки Трамп, где она поздравляла Бориса Джонсона после его избрания на пост главы британской Консервативной партии и премьера Великобритании, припомнив орфографические ошибки ее отца Дональда Трампа.

Поздравляя Джонсона, Иванка Трамп назвала его "следующим премьер-министром Соединенного Кингстона (United Kingston – ред.)", допустив опечатку в названии Соединенного Королевства (United Kingdom).

Несмотря на то, что ошибка была исправлена, в комментариях пользователи опубликовали скриншоты сообщения, сделанные до правки, отмечая, что "интернет никогда не забывает", и они "уже увидели ее первую попытку".

Комментаторы также припомнили ошибки президента США Дональда Трампа, который ранее вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) написал в социальной сети "принц Китов" (prince of Whales).

"Я уверен, новый премьер-министр Соединенного Кингстона будет рад встретиться с принцем китов", - написал один из пользователей.