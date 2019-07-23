Эрдоган поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Бориса Джонсона, который в среду займет пост премьер-министра Великобритании.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон.
"Поздравляю Бориса Джонсона как 77-го премьер-министра Великобритании, желаю ему успеха и верю, что в этот новый период турецко-британские отношения между будут развиваться еще лучше", - написал Эрдоган в Twitter.