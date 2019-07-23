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РИА Новости

Эрдоган поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Бориса Джонсона, который в среду займет пост премьер-министра Великобритании.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон.
"Поздравляю Бориса Джонсона как 77-го премьер-министра Великобритании, желаю ему успеха и верю, что в этот новый период турецко-британские отношения между будут развиваться еще лучше", - написал Эрдоган в Twitter.
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Борис ДжонсонВеликобританияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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