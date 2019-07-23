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РИА Новости

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт технического осмотра автомобилей
Пункт технического осмотра автомобилей
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник правительственный пакет законов, усиливающих административную и уголовную ответственность за нарушения при техническом осмотре.
Изменения в Уголовный кодекс РФ вводят уголовную ответственность за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации в случаях, когда такие лицензии, аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.
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Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере 2 тысяч рублей за управление транспортным средством без оформленной диагностической карты. Кроме того, исключается возможность повторного привлечения к административной ответственности за управление автомобилем без диагностической карты.
Вводится административная ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 200 тысяч рублей.
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