Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник правительственный пакет законов, усиливающих административную и уголовную ответственность за нарушения при техническом осмотре.

Изменения в Уголовный кодекс РФ вводят уголовную ответственность за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации в случаях, когда такие лицензии, аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере 2 тысяч рублей за управление транспортным средством без оформленной диагностической карты. Кроме того, исключается возможность повторного привлечения к административной ответственности за управление автомобилем без диагностической карты.