Жириновский посоветовал Зеленскому "рецепт" мира в Донбассе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский советует президенту Украины Владимиру Зеленскому полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановит все связи с Донбассом и предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, чтобы добиться мира в стране.

Ранее Жириновский в своем Telegram-канале написал, что Зеленский будет управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый "кровавый" майдан. Он сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с "раком четвертой стадии", а также заявил, что "метастазы" уже распространились по всей стране. По его мнению, "закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России".

"Чтобы добиться мира на востоке Украины, Зеленскому нужно полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды. А если к ним пришлют туда головорезов из батальона "Азов", то, конечно, прекратить войну не выйдет", - сказал Жириновский РИА Новости.

По его оценке, прежний состав Верховной рады "был худшим парламентом Европы". "В новом созыве силы, с которыми Россия может сотрудничать, тоже в меньшинстве, но, возможно, ситуация будет получше. Посмотрим, что теперь предпримет Зеленский. Пока что у него не было даже возможности чиновников правительства заменить, а теперь у него в Раде большинство, и в его партии есть более или менее приличные люди. Кого из них он назначит премьер-министром, кто станет во главе Верховной рады?" - добавил политик.