Жириновский посоветовал Зеленскому "рецепт" мира в Донбассе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский советует президенту Украины Владимиру Зеленскому полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановит все связи с Донбассом и предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, чтобы добиться мира в стране.
Ранее Жириновский в своем Telegram-канале написал, что Зеленский будет управлять страной не более двух лет, после чего его ожидает новый "кровавый" майдан. Он сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с "раком четвертой стадии", а также заявил, что "метастазы" уже распространились по всей стране. По его мнению, "закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России".
"Чтобы добиться мира на востоке Украины, Зеленскому нужно полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды. А если к ним пришлют туда головорезов из батальона "Азов", то, конечно, прекратить войну не выйдет", - сказал Жириновский РИА Новости.
По его оценке, прежний состав Верховной рады "был худшим парламентом Европы". "В новом созыве силы, с которыми Россия может сотрудничать, тоже в меньшинстве, но, возможно, ситуация будет получше. Посмотрим, что теперь предпримет Зеленский. Пока что у него не было даже возможности чиновников правительства заменить, а теперь у него в Раде большинство, и в его партии есть более или менее приличные люди. Кого из них он назначит премьер-министром, кто станет во главе Верховной рады?" - добавил политик.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 92,7% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,12%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,03%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,19%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,87%.