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РИА Новости

Косачев прокомментировал избрание Бориса Джонсона лидером тори

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев прокомментировал избрание Бориса Джонсона лидером тори, выразив мнение, что британскую политику ждут штормы и землетрясения, а отношения Москвы и Лондона - кладбищенское уныние.
Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Джонсон. В среду он станет премьером страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

"Вопрос, разумеется, внутренней британской компетенции. Как и любая другая нация, Британия имеет полное право выбирать себе любых лидеров. И при всей специфике национальной политической системы этой страны, иногда генерирующей хаос вместо порядка, ее решения легитимны до тех пор, пока они не оспариваются самими британцами", - написал он в Facebook.

Косачев выразил мнение, что избрание Джонсона лидером консерваторов и его последующее утверждение в позиции премьер-министра - "из того же разряда странностей, которые относятся к внутренней компетенции этой страны".
"И все бы хорошо, если бы Великобритания занималась только своим Brexit и не претендовала постоянно, с поводом или без повода, на выход за пределы своей национальной компетенции. Реноме "владычицы морей", давно ставшее достоянием истории, продолжает бередить умы британских политиков, включая, вне всякого сомнения, и господина Джонсона", - добавил он.
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
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Российский сенатор отметил, что экстравагантность Джонсона во внешних делах уже проявила себя в период работы главой МИД Великобритании и "вряд ли станет меньше теперь".
"Так что британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения - всё то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним. Весело вряд ли будет", - заключил он.
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Борис ДжонсонСовет Федерации РФКонстантин КосачевВеликобританияРоссияВ мире
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