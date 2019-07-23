В СФ объяснили, почему Вакарчук предложил идею "сосуществования" с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Предложение солиста группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон, который бы регламентировал "сосуществование" Украины с Россией, продиктовано его дилетантством как политика и обидой как музыканта, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Ранее украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной. По его словам, Украине нужен "четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором". В нем, по мнению музыканта, следовало бы "четко очертить, что можно, а что - нет". Вакарчука особенно возмутило, что "одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России".

"Вакарчук - человек далекий от законодательной деятельности и межгосударственных отношений. Придумывает то, что является в чистом виде дилетантизмом. Как руководитель ансамбля "Океан Эльзы", Вакарчук в свое время много гастролировал по России, получал приличные деньги. Поэтому сейчас он в определенной обиде, что одни украинские артисты и музыканты гастролируют по России, получают за это хорошие деньги и, возвращаясь на Украину, живут нормально. А другие, национально озабоченные или те, кого прессуют националисты, не могут поехать", - сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, Вакарчуку никто не мешает приезжать с гастролями в Россию.