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РИА Новости

В СФ объяснили, почему Вакарчук предложил идею "сосуществования" с Россией

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Предложение солиста группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон, который бы регламентировал "сосуществование" Украины с Россией, продиктовано его дилетантством как политика и обидой как музыканта, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной. По его словам, Украине нужен "четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором". В нем, по мнению музыканта, следовало бы "четко очертить, что можно, а что - нет". Вакарчука особенно возмутило, что "одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России".
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"Вакарчук - человек далекий от законодательной деятельности и межгосударственных отношений. Придумывает то, что является в чистом виде дилетантизмом. Как руководитель ансамбля "Океан Эльзы", Вакарчук в свое время много гастролировал по России, получал приличные деньги. Поэтому сейчас он в определенной обиде, что одни украинские артисты и музыканты гастролируют по России, получают за это хорошие деньги и, возвращаясь на Украину, живут нормально. А другие, национально озабоченные или те, кого прессуют националисты, не могут поехать", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Вакарчуку никто не мешает приезжать с гастролями в Россию.

"К сожалению, Вакарчук находится под влиянием различных американских деятелей и не является самостоятельным политиком. Был бы самостоятельным человек, то выбирал бы путь, который соответствует его внутренним убеждениям, а пока он просто идет на поводу".

Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сергей Цеков
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В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
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Святослав ВакарчукСергей ЦековСовет Федерации РФРоссияУкраинаВ мире
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