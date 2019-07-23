В Псковской области четыре человека погибли при пожаре в квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в квартире дома в Псковской области, сообщает региональное СУСК РФ.

Пожар произошел ночью 23 июля в многоквартирном жилом доме на улице 25 Октября в городе Остров.

"В ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже обнаружены тела двух взрослых и двух малолетних детей со следами воздействия высоких температур. По данному факту Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в квартире проживали двое детей с матерью и бабушкой. Родственникам пострадавших организовано оказание психологической помощи.

"В настоящее время следователи совместно с полицейскими и сотрудниками МЧС продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей. Причина возгорания устанавливается экспертами испытательной пожарной лаборатории. Не исключено, что очаг возгорания находится под лестницей первого этажа", - отмечается в сообщении.