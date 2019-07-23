Япония выразила протест России и Южной Корее за инцидент с самолетом ВКС

ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Япония заявила протест по дипломатическим каналам России и Южной Корее за инцидент с российским военным самолетом над островами Такэсима (корейское название Токто) в Японском море – территорией, которую Япония считает своей.

"Это территория нашей страны, и подобные действия неприемлемы", - приводит содержание протеста агентство Киодо.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевшем место двукратном нарушении воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты.

Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

Согласно сообщению МО РФ, "23 июля 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря, маршрут самолетов Ту-95мс проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи".

В министерстве сообщили, что в районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили "непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности; южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95мс не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов.

В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО".