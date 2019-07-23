Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

ТОКИО, 23 июл — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил ВКС в нарушении воздушного пространства страны во вторник утром.

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап , российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.

Первый инцидент произошел в 09:09 утра по местному времени. Истребители южнокорейских ВВС F-15K и F-16K поднялись по тревоге, выпустили сигнальные ракеты и дали предупредительные выстрелы.

После этого в 09:15 российский самолет покинул южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

Но спустя 18 минут он вновь вошел в воздушное пространство страны и покинул его через четыре минуты.

Окончательно самолет вышел из опознавательной зоны ПВО в 09:56.

Агентство также сообщает, что за два часа до первого инцидента российские и китайские самолеты также появлялись в зоне.

По данным агентства, Министерство обороны Южной Кореи намерено вызвать представителей российского и китайского посольств и передать им протест.