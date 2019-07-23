Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

ТОКИО, 23 июл — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил ВКС в нарушении воздушного пространства страны во вторник утром.
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Первый инцидент произошел в 09:09 утра по местному времени. Истребители южнокорейских ВВС F-15K и F-16K поднялись по тревоге, выпустили сигнальные ракеты и дали предупредительные выстрелы.
После этого в 09:15 российский самолет покинул южнокорейскую опознавательную зону ПВО.
Но спустя 18 минут он вновь вошел в воздушное пространство страны и покинул его через четыре минуты.
Окончательно самолет вышел из опознавательной зоны ПВО в 09:56.
Агентство также сообщает, что за два часа до первого инцидента российские и китайские самолеты также появлялись в зоне.
По данным агентства, Министерство обороны Южной Кореи намерено вызвать представителей российского и китайского посольств и передать им протест.
Ранее в российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами.