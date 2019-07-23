Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В российском Минобороны опровергли сообщения о том, что самолеты ВКС нарушили воздушное пространство Южной Кореи.
В ведомстве пояснили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершали плановый полет над нейтральными водами Японского моря.
"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", — заявили в министерстве.
При этом, добавили в Минобороны, южнокорейские летчики не выходили на связь с российскими самолетами, а затем отстрелили тепловые ловушки и удалились.
В военном ведомстве подчеркнули, что маршрут российских самолетов проходил в соответствии с международными правилами — в более чем 25 километрах от островов Токто — и от плана бомбардировщики не отклонялись.
В Минобороны также отметили, что южнокорейские летчики не в первый раз пытаются помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря. При этом они ссылаются на некую самопроизвольно установленную "зону опознавания ПВО".
"Подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, в военном ведомстве опровергли утверждения Сеула о том, что самолеты открывали "предупредительный огонь".
"Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", — заключили в министерстве.
Из-за инцидента заместителя российского посла вызвали в МИД Южной Кореи.
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