Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В российском Минобороны опровергли В российском Минобороны опровергли сообщения о том, что самолеты ВКС нарушили воздушное пространство Южной Кореи.

В ведомстве пояснили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершали плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", — заявили в министерстве.

При этом, добавили в Минобороны, южнокорейские летчики не выходили на связь с российскими самолетами, а затем отстрелили тепловые ловушки и удалились.

В военном ведомстве подчеркнули, что маршрут российских самолетов проходил в соответствии с международными правилами — в более чем 25 километрах от островов Токто — и от плана бомбардировщики не отклонялись.

В Минобороны также отметили, что южнокорейские летчики не в первый раз пытаются помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря. При этом они ссылаются на некую самопроизвольно установленную "зону опознавания ПВО".

"Подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве опровергли утверждения Сеула о том, что самолеты открывали "предупредительный огонь".

"Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", — заключили в министерстве.