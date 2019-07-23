В Госдуме оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал предложение солиста украинской группы "Океан Эльзы", лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
По его словам, закон о "сосуществовании" с Россией — нелепость.
"Невозможно законом очертить связь между двумя братскими народами. <…> Я вижу тысячи машин с украинскими номерами в Крыму, а теперь им будут указывать, как они должны сюда ездить, где появляться, что одевать и как смотреть на крымчан?"
Депутат также выразил уверенность, что русские и украинцы смогут прийти к консенсусу.
"Просто кому-то в новой Верховной раде не терпится стать "великим реформатором" и войти в учебники истории", — заявил он.
Ранее Вакарчук предложил разработать и принять закон, который будет регулировать отношения между Москвой и Киевом. Он считает, что Украина страдает от политики двойных стандартов, в то время как государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи. В документе, по его мнению, должно быть четко прописано, "что можно, а что — нет" при взаимодействии с "государством-агрессором".