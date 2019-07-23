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РИА Новости

В Госдуме оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал предложение солиста украинской группы "Океан Эльзы", лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
По его словам, закон о "сосуществовании" с Россией — нелепость.
"Невозможно законом очертить связь между двумя братскими народами. <…> Я вижу тысячи машин с украинскими номерами в Крыму, а теперь им будут указывать, как они должны сюда ездить, где появляться, что одевать и как смотреть на крымчан?"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Депутат также выразил уверенность, что русские и украинцы смогут прийти к консенсусу.
"Просто кому-то в новой Верховной раде не терпится стать "великим реформатором" и войти в учебники истории", — заявил он.
Ранее Вакарчук предложил разработать и принять закон, который будет регулировать отношения между Москвой и Киевом. Он считает, что Украина страдает от политики двойных стандартов, в то время как государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи. В документе, по его мнению, должно быть четко прописано, "что можно, а что — нет" при взаимодействии с "государством-агрессором".
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекСвятослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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Этот " местечковый" певец обьехал до войны с гастролями все крупнейшие города России, с аншлагом. И наивно делать такие выводы не зная способности, образования , и деятельность человека помимо музыки
23 июля, 15:46
Ника Гавриш
5000014
На ближайшие 10 лет НИКАКОГО примирения не будет. И нет на Украине братского народа. К сожалению, российский народ продолжают кормить этой протухшей жвачкой о братстве. Россияне, не верьте. Только прагматизхм в отношениях. А братство-это для того, чтобы барыги с обеих сторон могли наваривать свои барыши, кто на чём сможет.
23 июля, 11:22
mmilane48
1401003
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