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РИА Новости

В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом

Вчера, 10:08
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
Госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
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"Это форменный политический цинизм", - заявил Джабаров.
По словам сенатора, допуская подобные высказывания, в Вашингтоне "попросту валят с больной головы на здоровую".
"Что же они, если умоляли Россию не нарушать договоры, не пришли тогда на презентацию нашей ракеты, на которую они были приглашены вместе с союзниками по НАТО?" - сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога.
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Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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22 июля, 21:04
Политолог: от слов Помпео о России "слезы наворачиваются"Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло высказал мнение о том, что заставляет Вашингтон делать подобные заявления.
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Майк ПомпеоВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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