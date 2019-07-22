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РИА Новости

Помпео заявил, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры

Вчера, 19:28
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться", - сказал он, выступая перед американскими ветеранами во Флориде.
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Трансляцию мероприятия вел сайт госдепартамента.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Выход США из договора о РСМДМайк ПомпеоДоговор о РСМДДоговор СНВ-3Государственный департамент СШАРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"Астанавитесь!" - упрашивали они... :-)
22 июля, 19:32
Конрад Карлович
1262000
Упрашивала?! А что, только Россия имеет ЯО? Упрашивайте своих вассалов об ликвидации ЯО. Да и самим пора под пресс ракеты с ЯО.
22 июля, 19:40
БНБрутал Натурал
1310000
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