В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 23 июл - РИА Новости. Число пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном киргизстанцев возросло до 14, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии.

Ранее в погранслужбе Киргизии заявляли, что в результате перестрелки на границе с Таджикистаном ранены пять человек.

"В конфликте пострадали 14 человек, девять из них получили огнестрельные ранения", - заявили в Минздраве.

По данным ведомства, среди пострадавших - шесть сотрудников милиции, двое военных и один пограничник. Всем раненым оказывается помощь в Баткенской областной больнице.

В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. В итоге столкновения пострадали более 20 человек, один - погиб.

Как сообщили в погранслужбе, на данный момент обстановка на киргизско-таджикском участке границы "характеризуется как относительно стабильная". Пограничные представители Киргизии и Таджикистана, а также представители правоохранительных органов и местных органов власти обеих сторон проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. В Баткенскую область вылетел председатель государственной пограничной службы Киргизии Уларбек Шаршеев.