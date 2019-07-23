Жители пятиэтажки отказались платить по 16 рублей за подъемник для афганца

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Мария Семенова, Мария Марикян. Ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев, из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом передвигающийся на инвалидной коляске, несколько лет просил чиновников установить в его подъезде подъемник. Чтобы добиться этого, ему пришлось выиграть суд у мэрии: в конце прошлого года оборудование все-таки появилось. Вот только соседи инвалида не готовы мириться с тем, что подъемник могут поставить на баланс дома, и отказываются платить — хотя речь идет всего о 16 рублях в месяц. В результате администрация подала в суд на всех жителей пятиэтажки, включая Жулева. В абсурдной истории разбиралось РИА Новости.

Сто девяносто ответчиков

Инвалид-колясочник Игорь Жулев и его жена Татьяна не один год добивались, чтобы в подъезде установили пандус. В 2017-м они выиграли суд у горадминистрации: чиновников обязали создать доступную среду в доме № 2 в поселке Новый. В конце 2018-го в подъезде сделали пандус и установили электроподъемник.

Однако этим дело не закончилось: жители и администрация не смогли договориться о том, кому платить за обслуживание и ремонт дорогостоящего оборудования. Чиновники хотели передать подъемник на баланс дома — в этом случае за него пришлось бы платить каждой квартире. Сумма получилась чисто символической — около 16 рублей в месяц, но соседей такой вариант не устроил, поэтому вопрос теперь будет решаться в судебном порядке.

Тридцатого июля Свердловский районный суд Костромы рассмотрит беспрецедентное дело: ответчиками выступят 190 человек — все без исключения жители дома № 2 поселка Новый, в том числе и сам Жулев. Истец — управление имущественных и земельных отношений костромской администрации. Чиновники требуют, чтобы местные жители приняли на баланс дома электроподъемник. Но собственники настроены бескомпромиссно: наотрез отказываются оплачивать услугу, которой не пользуются.

"Не заплачу ни копейки"

Жители дома № 2, с которыми удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, категоричны. "Я не собираюсь платить ни копейки. Дело не в сумме, а в принципе. Я живу через подъезд от Жулева, почему я должен платить за услугу, которой не пользуюсь? С Игорем я служил, против него лично ничего не имею, отношения у нас нормальные. Я не хочу, чтобы за подъемник платил сам Жулев, надо как-то вникнуть и разрешить эту проблему по-другому. Но я платить не буду. Даже если суд так решит, готов судиться дальше", — заявил местный житель Михаил Кузин.

Владимир Поспелов, из того же подъезда, что и Жулев, уверен: подъемник установлен с нарушением техники безопасности и мешает остальным жильцам. "Между перилами и подъемником всего лишь 90 сантиметров, чтобы пройти. Там ничего не пронесешь, вдвоем за руку с внуком не поднимешься, пожилым людям спускаться неудобно. На наш дом хотят повесить этот подъемник, хотя мы были против этого оборудования. Если мы примем его на баланс, тогда ремонт и обслуживание будут за наш счет, а он, хоть и новый и дорогой, уже четыре раза ломался. Никто не собирается за это платить, ни один человек", — аргументирует Поспелов.

В свою очередь, жена Игоря Жулева Татьяна пояснила РИА Новости, что спор вокруг перевода пандуса в общедомовое имущество — это конфликт между жильцами и администрацией, но никак не между ее семьей и соседями.

"Есть пандус на уличном крыльце и электроподъемник в подъезде. Все оборудование работает. Мы выезжаем беспрепятственно на улицу, что и было нам единственно необходимо. А сложности у противоборствующих сторон — собственников квартир и администрации города Костромы, которые судятся", — уточнила Татьяна.

"Ведем переговоры"

В местной администрации агентству рассказали, что за обслуживание подъемника жители пока ничего не платили. Это связано с тем, что оборудование не принято на баланс дома, а значит, управляющая компания не может выставлять счета. Однако чиновники уверены: за доступную среду придется платить всем.

"Поскольку пандус и подъемник установлены в подъезде, они относятся к общедомовому имуществу. Соответственно, нужно платить. Речь идет всего о 16 рублях в месяц с квартиры — это немного. Дело в том, что система доступной среды в многоквартирных домах не регулируется законодательно, поэтому возникают такие сложности. Мы будем встречаться с жильцами, проводить разъяснительную работу, чтобы эта ситуация разрешилась", — прокомментировала нам Ольга Кокоулина, руководитель пресс-службы администрации Костромы.

Заместитель главы горадминистрации Марк Красильщик сообщил РИА Новости, что прежде чем установить пандус и подъемник, рассмотрели шесть других вариантов переоборудования подъезда.

"В 2017 году в Жилищный кодекс внесены изменения, согласно которым подобные сооружения автоматически становятся общедомовым имуществом. Пандусом пользуются жители подъезда, например дети с велосипедами. Подъемник — технически сложное оборудование, которое необходимо обслуживать, этого требует закон. Мы пытаемся объяснить это людям. Представители администрации уже провели несколько встреч с жителями дома, описали порядок постановки на баланс подъемника. Мы ведем переговоры с управляющей организацией, чтобы минимизировать расходы", — отметил Красильщик.

На контроле губернатора

На абсурдную ситуацию уже обратил внимание губернатор области Сергей Ситников. Глава региона подчеркнул, что противостояние администрации и жителей дома № 2 — это единичный случай.