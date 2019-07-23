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РИА Новости

Жители пятиэтажки отказались платить по 16 рублей за подъемник для афганца

Вчера, 08:00
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© Фото : K1news.ruИгорь Жулёв
Игорь Жулёв
© Фото : K1news.ru
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Мария Семенова, Мария Марикян. Ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев, из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом передвигающийся на инвалидной коляске, несколько лет просил чиновников установить в его подъезде подъемник. Чтобы добиться этого, ему пришлось выиграть суд у мэрии: в конце прошлого года оборудование все-таки появилось. Вот только соседи инвалида не готовы мириться с тем, что подъемник могут поставить на баланс дома, и отказываются платить — хотя речь идет всего о 16 рублях в месяц. В результате администрация подала в суд на всех жителей пятиэтажки, включая Жулева. В абсурдной истории разбиралось РИА Новости.

Сто девяносто ответчиков

Инвалид-колясочник Игорь Жулев и его жена Татьяна не один год добивались, чтобы в подъезде установили пандус. В 2017-м они выиграли суд у горадминистрации: чиновников обязали создать доступную среду в доме № 2 в поселке Новый. В конце 2018-го в подъезде сделали пандус и установили электроподъемник.
Однако этим дело не закончилось: жители и администрация не смогли договориться о том, кому платить за обслуживание и ремонт дорогостоящего оборудования. Чиновники хотели передать подъемник на баланс дома — в этом случае за него пришлось бы платить каждой квартире. Сумма получилась чисто символической — около 16 рублей в месяц, но соседей такой вариант не устроил, поэтому вопрос теперь будет решаться в судебном порядке.
Тридцатого июля Свердловский районный суд Костромы рассмотрит беспрецедентное дело: ответчиками выступят 190 человек — все без исключения жители дома № 2 поселка Новый, в том числе и сам Жулев. Истец — управление имущественных и земельных отношений костромской администрации. Чиновники требуют, чтобы местные жители приняли на баланс дома электроподъемник. Но собственники настроены бескомпромиссно: наотрез отказываются оплачивать услугу, которой не пользуются.
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"Не заплачу ни копейки"

Жители дома № 2, с которыми удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, категоричны. "Я не собираюсь платить ни копейки. Дело не в сумме, а в принципе. Я живу через подъезд от Жулева, почему я должен платить за услугу, которой не пользуюсь? С Игорем я служил, против него лично ничего не имею, отношения у нас нормальные. Я не хочу, чтобы за подъемник платил сам Жулев, надо как-то вникнуть и разрешить эту проблему по-другому. Но я платить не буду. Даже если суд так решит, готов судиться дальше", — заявил местный житель Михаил Кузин.
Владимир Поспелов, из того же подъезда, что и Жулев, уверен: подъемник установлен с нарушением техники безопасности и мешает остальным жильцам. "Между перилами и подъемником всего лишь 90 сантиметров, чтобы пройти. Там ничего не пронесешь, вдвоем за руку с внуком не поднимешься, пожилым людям спускаться неудобно. На наш дом хотят повесить этот подъемник, хотя мы были против этого оборудования. Если мы примем его на баланс, тогда ремонт и обслуживание будут за наш счет, а он, хоть и новый и дорогой, уже четыре раза ломался. Никто не собирается за это платить, ни один человек", — аргументирует Поспелов.
В свою очередь, жена Игоря Жулева Татьяна пояснила РИА Новости, что спор вокруг перевода пандуса в общедомовое имущество — это конфликт между жильцами и администрацией, но никак не между ее семьей и соседями.
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"Есть пандус на уличном крыльце и электроподъемник в подъезде. Все оборудование работает. Мы выезжаем беспрепятственно на улицу, что и было нам единственно необходимо. А сложности у противоборствующих сторон — собственников квартир и администрации города Костромы, которые судятся", — уточнила Татьяна.

"Ведем переговоры"

В местной администрации агентству рассказали, что за обслуживание подъемника жители пока ничего не платили. Это связано с тем, что оборудование не принято на баланс дома, а значит, управляющая компания не может выставлять счета. Однако чиновники уверены: за доступную среду придется платить всем.

"Поскольку пандус и подъемник установлены в подъезде, они относятся к общедомовому имуществу. Соответственно, нужно платить. Речь идет всего о 16 рублях в месяц с квартиры — это немного. Дело в том, что система доступной среды в многоквартирных домах не регулируется законодательно, поэтому возникают такие сложности. Мы будем встречаться с жильцами, проводить разъяснительную работу, чтобы эта ситуация разрешилась", — прокомментировала нам Ольга Кокоулина, руководитель пресс-службы администрации Костромы.

Заместитель главы горадминистрации Марк Красильщик сообщил РИА Новости, что прежде чем установить пандус и подъемник, рассмотрели шесть других вариантов переоборудования подъезда.
"В 2017 году в Жилищный кодекс внесены изменения, согласно которым подобные сооружения автоматически становятся общедомовым имуществом. Пандусом пользуются жители подъезда, например дети с велосипедами. Подъемник — технически сложное оборудование, которое необходимо обслуживать, этого требует закон. Мы пытаемся объяснить это людям. Представители администрации уже провели несколько встреч с жителями дома, описали порядок постановки на баланс подъемника. Мы ведем переговоры с управляющей организацией, чтобы минимизировать расходы", — отметил Красильщик.
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На контроле губернатора

На абсурдную ситуацию уже обратил внимание губернатор области Сергей Ситников. Глава региона подчеркнул, что противостояние администрации и жителей дома № 2 — это единичный случай.
Чтобы в дальнейшем подобное не происходило, он попросил депутатов проработать законодательное регулирование вопроса. "Нам надо сделать так, чтобы права обеих сторон были защищены и между ними не возникало таких противоречий", — призвал губернатор на еженедельном совещании.
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ВетераныУправляющие компанииЖКХдоступная средаСергей СитниковАфганистанКостромаОбщество
Популярные комментарии
Поддерживаю жителей! Государство ради которого проливал кровь этот ветеран должно за свой счет обеспечить ему доступную среду. Государство же предпочитает спонсировать всяких преступников дармоедов вроде какорина с мамаевым и прочих деятелей, но забывать про людей, которые по его приказу шли на смерть и увечья.
23 июля, 09:40
dejavu_2001
7300004
Зато Россия поддерживает ПМР, ЛДНР, Венесуэллу, белорусам долги прощает... Шикарно живем, товарищи :)
23 июля, 10:14
ХБХайт Баратс
32012137
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