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РИА Новости

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Вчера, 19:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Тело оппозиционной активистки Елены Григорьевой с ножевыми ранениями спины найдено в Московском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Тело женщины с ранениями, которые, предположительно, были нанесены ножом в спину, было обнаружено в ночь с субботы на воскресенье", — сказал собеседник агентства.

После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
По данным местных СМИ, труп женщины нашли недалеко от ее дома — пострадавшую восемь раз ударили ножом; по подозрению в нападении на Григорьеву задержали 40-летнего жителя Башкортостана, но потом его отпустили.
Наталья Мулихова
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