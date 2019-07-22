В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

"Тело женщины с ранениями, которые, предположительно, были нанесены ножом в спину, было обнаружено в ночь с субботы на воскресенье", — сказал собеседник агентства.

После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.

По данным местных СМИ, труп женщины нашли недалеко от ее дома — пострадавшую восемь раз ударили ножом; по подозрению в нападении на Григорьеву задержали 40-летнего жителя Башкортостана, но потом его отпустили.