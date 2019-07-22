В Пермском крае жители подтопленных домовладений получат компенсации

ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Жители всех пострадавших от паводка домовладений в срок до 1 августа получат материальную помощь, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

На минувшей неделе в результате продолжительных обильных осадков на территории Пермского края произошло повышение уровня воды в малых реках, что привело к подтоплению населенных пунктов и размыву автомобильных дорог в нескольких муниципальных районах региона. По данным органов местного самоуправления, подтопленными оказалось 225 домохозяйств в Бардымском, Верещагинском, Гайнском, Кудымкарском, Оханском, Очерском, Сивинском и Юрлинском округах Пермского края.

Самые многочисленные подтопления домов, по информации краевого правительства, зафиксированы в Коми-Пермяцком округе: Юрлинский муниципальный округ – 89 домохозяйств, Гайнский муниципальный округ – 41, Кудымкарский муниципальный округ – 18. Всего 148 домовладений.

"Во всех территориях Прикамья, где от паводка пострадали домовладения, завершаются работы по их комиссионному обследованию для оценки ущерба имуществу первой необходимости. Министерство социальной поддержки ведет прием заявлений от граждан на оказание материальной помощи. Компенсации будут произведены до 1 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

В администрации губернатора и правительства региона отметили, что в понедельник для контроля ситуации в Коми-Пермяцкий округ выехала заместитель министра социального развития Пермского края Марина Визе.

"Размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости (холодильник, плита, отопительный котел, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор), размер выплаты составляет 50 тысяч рублей при частичной утрате и до 100 тысяч рублей – при полной утрате имущества. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды, надворные постройки, размер компенсации определяется по факту ущерба, но не более 15 тысяч рублей на домохозяйство. Первые выплаты будут произведены уже до конца этой недели", – цитирует пресс-служба правительства региона Визе.