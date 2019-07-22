В Барселоне задержали четвертого подозреваемого в изнасиловании россиянки

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правоохранители Барселоны задержали четвертого подозреваемого в групповом изнасиловании женщины, предположительно, россиянки.

Девушка была обнаружена утром 16 июля на скамейке в центре города. Она была дезориентирована и просила помощи. Ее госпитализировали, а полиция начала расследование инцидента. В правоохранительных органах не называют национальность пострадавшей, однако, по данным СМИ, речь идет о россиянке.

"Был произведен еще один арест, связанный с групповым изнасилованием в Барселоне. Всего по делу задержаны четыре человека", - сообщила Моссос д'Эскуадра, полиция каталонской автономии, в Twitter

Ранее задержанные – два румына и испанка – после предъявления обвинений в незаконном лишении свободы, изнасиловании и нанесении травм были временно освобождены из-под стражи.

По данным газеты Vanguardia , женщина собиралась лететь в Москву из Барселоны, когда она подверглась нападению в этом городе. Мать пострадавшей живет в Бенидорме (провинция Аликанте).

По словам девушки, она спала на скамейке на станции Норд, когда ее разбудили неизвестные и насильно отвезли ее в заброшенное строение на пустыре в районе Побленоу, где был расположен "лагерь". Там ее продержали несколько дней, постоянно заставляя употреблять наркотики, поэтому подробностей происходившего она не помнит. В результате ей удалось сбежать.

Женщину обнаружили местные жители на улице – у нее были синяки на ногах, царапины на руках, рот был в крови.