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РИА Новости

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Вчера, 15:16
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Инцидент произошел 16 июля. Местные жители обнаружили на улице 25-летнюю девушку с гематомами на руках и ногах, которая просила о помощи. Ее доставили в больницу. Позже она сообщила, что заснула на скамейке рядом с автовокзалом, а затем проснулась на пустыре, где ее удерживали и насиловали в течение двух дней. Преступники накачивали девушку наркотиками, однако ей удалось сбежать. До нападения пострадавшая жила в Бенидорме со своей матерью.
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Каталонская полиция задержала двух подозреваемых — граждан Румынии, а также испанку, которую считают их сообщницей. Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются.
В российском посольстве в Мадриде РИА Новости сообщили, что в пятницу в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с утратой загранпаспорта. Ее сопровождали представители местной полиции.
"Детали обращения раскрывать не можем, но вся необходимая помощь соотечественнице была оказана. Сотрудники генконсульства также находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Испании по этому вопросу", - заявили в посольстве.
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ИспанияВ мире
Популярные комментарии
Кем нужно быть чтобы «уснуть на лавочке»?
20 июля, 15:35
Delovoi_nep4ik
78447390
Прошёл по ссылке, прочитал оригинал статьи и комментарии, которые есть под ней (их там немного), "успокаивает" одно, испанцы также воспринимают такие вещи, некоторые требуют ужесточить наказания за такие преступления, а самое главное, никто не смотрит — русская она или нет, для них просто девушка. А вот вопросы миграции и их преступлений там поднимают.
20 июля, 16:17
Себекхотеп III
16524208
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