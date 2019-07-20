Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Инцидент произошел 16 июля. Местные жители обнаружили на улице 25-летнюю девушку с гематомами на руках и ногах, которая просила о помощи. Ее доставили в больницу. Позже она сообщила, что заснула на скамейке рядом с автовокзалом, а затем проснулась на пустыре, где ее удерживали и насиловали в течение двух дней. Преступники накачивали девушку наркотиками, однако ей удалось сбежать. До нападения пострадавшая жила в Бенидорме со своей матерью.
Каталонская полиция задержала двух подозреваемых — граждан Румынии, а также испанку, которую считают их сообщницей. Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются.
В российском посольстве в Мадриде РИА Новости сообщили, что в пятницу в генконсульство в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с утратой загранпаспорта. Ее сопровождали представители местной полиции.
"Детали обращения раскрывать не можем, но вся необходимая помощь соотечественнице была оказана. Сотрудники генконсульства также находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Испании по этому вопросу", - заявили в посольстве.
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