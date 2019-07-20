Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Инцидент произошел 16 июля. Местные жители обнаружили на улице 25-летнюю девушку с гематомами на руках и ногах, которая просила о помощи. Ее доставили в больницу. Позже она сообщила, что заснула на скамейке рядом с автовокзалом, а затем проснулась на пустыре, где ее удерживали и насиловали в течение двух дней. Преступники накачивали девушку наркотиками, однако ей удалось сбежать. До нападения пострадавшая жила в Бенидорме со своей матерью.