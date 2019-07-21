Суд временно освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне

МАДРИД, 21 июл — РИА Новости. Подозреваемые в групповом изнасиловании россиянки освобождены на время следствия, сообщил Высший суд Каталонии в Twitter . Подозреваемые в групповом изнасиловании россиянки освобождены на время следствия, сообщил Высший суд Каталонии в

Как уточняется, у злоумышленников изъяли паспорта, каждую неделю они должны приходить в суд и отмечаться, кроме того, им запрещено покидать страну.

Результаты анализов жертвы и подозреваемых пока не получены.

Накануне газета La Vanguardia сообщила, что местные жители обнаружили на улице 25-летнюю девушку, предположительно из России, с гематомами на руках и ногах. По словам потерпевшей, она спала на скамейке на станции Норд, когда ее разбудили неизвестные и насильно отвезли в заброшенное строение на пустыре в районе Побленоу, где расположен "лагерь".

Там ее продержали несколько дней, насиловали и заставляли употреблять наркотики, поэтому подробностей происходившего она не помнит. В результате девушке удалось сбежать. До нападения она жила в Бенидорме со своей матерью.

Позже каталонская полиция задержала двух граждан Румынии, а также испанку, которую считают их сообщницей. Им предъявили обвинения в незаконном лишении свободы, изнасиловании и нанесении травм. Еще один человек объявлен в розыск.

По информации издания El Periodico , показания девушки, данные в суде, отличаются от первоначальной версии: если поначалу она заявила, что заснула на станции и проснулась, когда неизвестные начали избивать ее, то теперь, по ее версии, у нее украли телефон, четверо мужчин предложили ей помощь и она решила пойти с ними.