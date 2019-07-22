В Госдуму внесли законопроект о проведении общероссийской Минуты молчания

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.
Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.
В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.
В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.
В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.
В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.
Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.
Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.
В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.
В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.
Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.
Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.
За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.
За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.
Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.
Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.
Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.
В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.
В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.
Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.
Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.
В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.
Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.
За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.
Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.