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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о проведении общероссийской Минуты молчания

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Законопроект, предлагающий проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня, внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта вице-спикера Ирины Яровой.
"Законопроектом предлагается установить в памятную дату - в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны - ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания. Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй Мировой войне. Предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии, чудовищных по своей сути и последствиям в истории всего человечества", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Путин: Москва и Минск должны сохранить правду о Великой Отечественной войне
По мнению Яровой, проведение общефедеральной Минуты молчания возможно, например, в 12.15 по московскому времени - точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора.
Кроме того, законопроектом предлагается распространить действие ряда норм закона "О днях воинской славы и памятных датах России" на мероприятия, посвященные памятным датам России, что позволит сделать более публичной информацию о проведении таких мероприятий, а также о подвигах воинов, погибших при защите Отечества. Законопроект устраняет в том числе пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы так и мероприятий, посвященных памятным датам России.
Яровая также подчеркнула, что законопроектом также предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законом предусматривалась публикация таких данных лишь в средствах массовой информации. "Для того, чтобы во всех уголках нашей страны от Камчатки до Калининграда и за ее пределами каждая семья имела возможность искать и находить информацию о своих героях", - пояснила парламентарий.
Первые дни Великой Отечественной войны. Исторические кадры
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год
1 из 15

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

Одесситы читают свежие газеты.
2 из 15

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости

Армия и население не были к этому готовы.

22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
3 из 15

Армия и население не были к этому готовы.

© РИА Новости
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

Пострадавшие в первые дни Великой Отечественной войны
4 из 15

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Казимир Лишко / Перейти в фотобанк

На защиту страны поднялся весь народ.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
5 из 15

На защиту страны поднялся весь народ.

© РИА Новости / Казимир Лишко
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

Выпускники Военной Академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года
6 из 15

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
7 из 15

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Страна выстояла.

Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
8 из 15

Страна выстояла.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Сергей Коршунов

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

Сбитый советскими зенитчиками немецкий истребитель в подмосковном лесу. Оборона Москвы
9 из 15

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

© РИА Новости / Сергей Коршунов
© РИА Новости / В. Логинович / Перейти в фотобанк

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

Зенитчики обороняют небо столицы
10 из 15

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

© РИА Новости / В. Логинович
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© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в фотобанк

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

Семья уходит из родного дома
11 из 15

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

© РИА Новости / Яков Халип
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
12 из 15

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
13 из 15

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

© РИА Новости
© РИА Новости / Яков Халип

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами. Район Красный Дальник
14 из 15

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

© РИА Новости / Яков Халип
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
15 из 15

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Фашистская Германия атаковала СССР без объявления войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
2 из 15

Немецкая авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и городам.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
3 из 15

Армия и население не были к этому готовы.

© РИА Новости
4 из 15

В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов, более 800 из них — на аэродромах.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
5 из 15

На защиту страны поднялся весь народ.

© РИА Новости / Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
6 из 15

Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
7 из 15

В жестоких сражениях Красная Армия изматывала врага, накапливала опыт и силы, училась побеждать.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Страна выстояла.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
9 из 15

Уже в 1941 году план молниеносной войны, разработанный германским генералитетом, был перечеркнут под Москвой.

© РИА Новости / Сергей Коршунов
10 из 15

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, в Правобережной Украине и Белоруссии.

© РИА Новости / В. Логинович
Перейти в фотобанк
11 из 15

В борьбе против фашизма Советский Союз не был одинок.

© РИА Новости / Яков Халип
Перейти в фотобанк
12 из 15

Союзниками СССР были герои Сопротивления во многих странах.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
13 из 15

Но основная тяжесть в войне выпала на долю советского народа.

© РИА Новости
14 из 15

За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений.

© РИА Новости / Яков Халип
15 из 15

Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
"Память об агрессии на нашу страну и подвиге нашего народа, нашего солдата, спасшего мир, очень важна для граждан всего мира, так как является исторической основой для современного диалога и доверия. Наш народ и наш солдат никогда не был и не будет агрессором. Минута молчания о том, что мы приняли на себя главный удар фашизма, и о горе, которое пришло в каждый дом и каждую семью, и о скорби по каждому погибшему", - приводятся в сообщении слова Яровой.
Авторами законопроекта также выступили первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, первый замглавы фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов и первым заместителем руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. Концепция законопроекта поддержана Министерством обороны РФ.
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Андрей ИсаевГосдума РФИрина ЯроваяИван МельниковОбщество
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