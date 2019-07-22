В Госдуму внесли законопроект о проведении общероссийской Минуты молчания

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Законопроект, предлагающий проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня, внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта вице-спикера Ирины Яровой.

"Законопроектом предлагается установить в памятную дату - в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны - ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания. Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй Мировой войне. Предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии, чудовищных по своей сути и последствиям в истории всего человечества", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению Яровой, проведение общефедеральной Минуты молчания возможно, например, в 12.15 по московскому времени - точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить действие ряда норм закона "О днях воинской славы и памятных датах России" на мероприятия, посвященные памятным датам России, что позволит сделать более публичной информацию о проведении таких мероприятий, а также о подвигах воинов, погибших при защите Отечества. Законопроект устраняет в том числе пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы так и мероприятий, посвященных памятным датам России.

Яровая также подчеркнула, что законопроектом также предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законом предусматривалась публикация таких данных лишь в средствах массовой информации. "Для того, чтобы во всех уголках нашей страны от Камчатки до Калининграда и за ее пределами каждая семья имела возможность искать и находить информацию о своих героях", - пояснила парламентарий.

"Память об агрессии на нашу страну и подвиге нашего народа, нашего солдата, спасшего мир, очень важна для граждан всего мира, так как является исторической основой для современного диалога и доверия. Наш народ и наш солдат никогда не был и не будет агрессором. Минута молчания о том, что мы приняли на себя главный удар фашизма, и о горе, которое пришло в каждый дом и каждую семью, и о скорби по каждому погибшему", - приводятся в сообщении слова Яровой.