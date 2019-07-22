Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Федеральное государственное предприятие атомного флота проводит торги "на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 для ФГУП "Атомфлот". Начальная (максимальная) стоимость контракта – 100,059 миллиарда рублей. На строительство будут направлены средства федерального бюджета и внебюджетных источников.

Как следует из документов, один ледокол нужно построить не позднее 20 декабря 2024 года, второй – не позднее 20 декабря 2026 года. Итоги тендера планируется подвести 6 августа.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.