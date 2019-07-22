Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T09:58Z
https://ria.ru/20190722/1556753529.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"

09:58
78
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Федеральное государственное предприятие атомного флота проводит торги "на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 для ФГУП "Атомфлот". Начальная (максимальная) стоимость контракта – 100,059 миллиарда рублей. На строительство будут направлены средства федерального бюджета и внебюджетных источников.
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
9 июля, 08:00
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Как следует из документов, один ледокол нужно построить не позднее 20 декабря 2024 года, второй – не позднее 20 декабря 2026 года. Итоги тендера планируется подвести 6 августа.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации "Росатом" ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.
Северный морской путь (СМП)
9 апреля, 10:05
Северный морской путь (СМП)
510000
Обсудить 0
АрктикаБалтийский заводЭкономика
Рекомендуем
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
РИА
Новости
Нестор Шуфрич
Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
Лондон
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов. 21 июля 2019
В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Участник акции протеста против раскола в обществе на Таймс-сквер
Элита нашла способ сохранить власть: нужно делать людей несчастными
Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Пачки денег
Western Union ограничила сумму переводов за границу
АЗС в Киеве
Санкции против себя: зачем Украина повышает пошлины на топливо
Ледокол Xue Long-2
Арктические амбиции. Зачем Китай строит ледокольный флот
Попросившая помощи Меркель семья из Кузбасса отказывается покидать барак
Надежда Савченко
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
08:51СМИ: в Акапулько пять человек погибли и шесть ранены при нападении на бар
Лента новостейМолния