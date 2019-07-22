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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров

07:35
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© AFP 2019 / Frederic J. BrownУйгурские мусульмане выбирают молельные коврики на рынке в Хотане. Архивное фото
Уйгурские мусульмане выбирают молельные коврики на рынке в Хотане. Архивное фото
© AFP 2019 / Frederic J. Brown
Уйгурские мусульмане выбирают молельные коврики на рынке в Хотане. Архивное фото
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.
"Проникновение ислама в Синьцзян связано с расцветом Арабского халифата и распространением ислама с запада на восток. Обращение уйгуров в ислам не было добровольным выбором народа, а стало результатом религиозных войн и навязыванием правящего класса", - говорится в документе.
Подчеркивается, что это принуждение не подрывает уважения к праву уйгуров исповедовать ислам, однако это является историческим фактом.
"Ислам не является исконной и единственной религией уйгуров", - говорится в Белой книге.
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Добавляется, что на сегодняшний день значительное число уйгуров исповедуют другие религии или вообще не следуют никакой.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД КНР заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстримизации.
Шанхай
15 ноября 2018, 08:00
Война за права человека: Китай переходит в наступление
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Религия и мировоззрениеСиньцзян-Уйгурский автономный районКитайВ мире
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