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РИА Новости

Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде

00:30
12000
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Ранее политик в комментарии телеканалу "112 Украина" посетовал, что явка на востоке страны неожиданно низкая, поэтому те, кто выступают за мир — просто не голосуют.
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По словам Рабиновича, без активного участия жителей Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Запорожья и Херсона в избирательном процессе происходит "безумие".
Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. По информации ЦИК, явка составила 49,84 процента.
Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет пять процентов.
После обработки 42,62% протоколов лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,31% голосов). На второй месте — "Оппозиционная платформа — за жизнь" с 12,79%. Далее идут "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,7%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,09%) и "Голос" Святослава Вакарчука (6,39%).
Официальные результаты ЦИК обнародует до пятого августа.
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Никак прозрели! У них нет будущего (украинцев) так как они забыли своё прошлое!!!
22 июля, 03:32
Тов Сухов
1000011
Да сколько можно, Украина, Зеленский, Зеленский, Украина, новостей других нет? Достали уже
22 июля, 04:53
Дмитрий Р
540003
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