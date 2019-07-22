Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne

Ранее политик в комментарии телеканалу "112 Украина" посетовал , что явка на востоке страны неожиданно низкая, поэтому те, кто выступают за мир — просто не голосуют.

По словам Рабиновича, без активного участия жителей Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Запорожья и Херсона в избирательном процессе происходит "безумие".

Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. По информации ЦИК, явка составила 49,84 процента.

Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет пять процентов.

После обработки 42,62% протоколов лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,31% голосов). На второй месте — "Оппозиционная платформа — за жизнь" с 12,79%. Далее идут "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,7%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,09%) и "Голос" Святослава Вакарчука (6,39%).