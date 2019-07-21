Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".

"Мы смотрим за явками, и с 12.00 (совпадает с мск) началась такая маленькая катастрофа: очень растет явка по западной Украине и абсолютно стоит на востоке. То есть те, кто поддерживали партию войны, сегодня голосуют активно, а те, кто ждали мира - просто не идут на участки. Последние два часа как никогда можно сказать людям лозунг "голосуй, а то проиграешь"… Явка катастрофическая на юго-востоке Украины, просто неожиданная для нас… Боюсь, что мы проведем в парламент тех, от кого хотели избавиться", - сказал Рабинович в эфире телеканала "112.Украина".

По данным социологической группы "Рейтинг", на западе Украины самый высокий уровень доверия имеют президент Владимир Зеленский и музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. В центре страны - Зеленский, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко и премьер Украины Владимир Гройсман. На юге - Зеленский и лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, а на востоке - Зеленский, Бойко, и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на Украине по состоянию на 16.00 мск, по данным четырех из 199 округов, составила 34,71%.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.