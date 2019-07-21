Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
"Мы смотрим за явками, и с 12.00 (совпадает с мск) началась такая маленькая катастрофа: очень растет явка по западной Украине и абсолютно стоит на востоке. То есть те, кто поддерживали партию войны, сегодня голосуют активно, а те, кто ждали мира - просто не идут на участки. Последние два часа как никогда можно сказать людям лозунг "голосуй, а то проиграешь"… Явка катастрофическая на юго-востоке Украины, просто неожиданная для нас… Боюсь, что мы проведем в парламент тех, от кого хотели избавиться", - сказал Рабинович в эфире телеканала "112.Украина".
Вчера, 15:47Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Раду
По данным социологической группы "Рейтинг", на западе Украины самый высокий уровень доверия имеют президент Владимир Зеленский и музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. В центре страны - Зеленский, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко и премьер Украины Владимир Гройсман. На юге - Зеленский и лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, а на востоке - Зеленский, Бойко, и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на Украине по состоянию на 16.00 мск, по данным четырех из 199 округов, составила 34,71%.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.