Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе

30 октября 2018 года 23-летняя девушка, работавшая дознавателем в отделе полиции Уфимского района МВД Башкирии, обратилась в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник, в помещении отдела по вопросам миграции министерства внутренних дел по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия. Потерпевшая – дочь начальника силового подразделения республиканского МВД.
По факту преступления возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали.
В преступлении обвинили начальников отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии подполковников Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а также руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майора Павла Яромачука. Всех троих уволили из органов внутренних дел.
2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу всех троих фигурантов дела. Заседание суда по вопросу о назначении меры пресечения проходило в закрытом режиме.
Защита обжаловала постановление районного суда в вышестоящей инстанции, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе. Арест подозреваемых несколько раз продлевался. 26 апреля 2019 года суд, рассмотрев ходатайство следствия о продлении ареста Яромчука, у которого ранее была обнаружена опухоль в головном мозге, изменил ему меру пресечения на домашний арест. В середине мая 2019 года Верховный суд Башкирии перевел Галиева и Матвеева под домашний арест.
8 ноября 2018 года следователи предъявили всем фигурантам уголовного дела обвинение в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера.
Специалисты судебно-медицинской экспертизы нашли повреждения на теле потерпевшей девушки-дознавателя. Обвиняемых проверяли на "детекторе лжи". Адвокат одного из обвиняемых подала ходатайство о прохождении аналогичной процедуры пострадавшей, но девушка от проверки отказалась.
22 ноября защита обвиняемых заявила, что у Матвеева и Галиева есть алиби, так как видеозаписи подтверждают, что к моменту совершения преступления они уже покинули отдел полиции.
В начале января 2019 года защита дознавательницы подала к обвиняемым экс-полицейским иск на возмещение морального ущерба.
В середине января по результатам проведенной служебной проверки из отдела полиции Уфимского района были уволены две сотрудницы подразделения дознания, одной из них являлась дознавательница, которая заявила, что ее изнасиловали трое высокопоставленных коллег. Поводом для увольнения стало то, что сотрудницы "совместно с тремя руководителями подразделений Башкирского МВД употребляли алкоголь в административном помещении".
Оказалось, что дознавательница выпивала с коллегами прямо на рабочем месте в момент преступления.
28 июня 2019 года следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, обвиняемые свою вину не признали.
22 июля 2019 года в Кировском районном суде Уфы должны начаться предварительные слушания в отношении всех троих бывших полицейских.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников