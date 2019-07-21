Партия "Голос" не ведет переговоры о коалиции до объявления результатов

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявляет, что не ведёт переговоры о коалиции в будущей Верховной раде Украины до объявления окончательных результатов выборов.

"Партия "Голос", которая, по предварительным результатам национального exit poll, набрала 6,3% на досрочных парламентских выборах, не рассматривает вхождение в коалицию и не ведет переговоров ни с одной политической силой до объявления окончательных результатов выборов", - говорится в заявлении партии, опубликованном на странице "Голоса" в воскресенье.