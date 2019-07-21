ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.

После обработки одного процента протоколов президентская партия Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует с 38,45%, второе место занимает "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 10, 94%.

На третьем месте пока находится "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко, четвертое место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь", замыкает пятерку "Радикальная партия" Олега Ляшко.

Явка составила 49,84%.

Согласно опубликованному ранее итоговому национальному экзит-поллу, "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%.

Кроме того, по результатам экзит-полла, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,5%).

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могли только партии, проходной барьер составил 5%.