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РИА Новости

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

Вчера, 22:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
После обработки одного процента протоколов президентская партия Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует с 38,45%, второе место занимает "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 10, 94%.
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
19 июля, 10:08
Партийный расклад: сколько мест в Раде получит "Слуга народа"
На третьем месте пока находится "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко, четвертое место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь", замыкает пятерку "Радикальная партия" Олега Ляшко.
Явка составила 49,84%.
Согласно опубликованному ранее итоговому национальному экзит-поллу, "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%.
Кроме того, по результатам экзит-полла, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,5%).
Здание Верховной рады Украины в Киеве
18 июля, 10:07
"Звездная Рада": певцы и шоумены вслед за Зеленским идут во власть
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могли только партии, проходной барьер составил 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из России. Более того, впервые за украинскими выборами не следили наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Голосование не проводилось на территории Донбасса.
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
а где Шарий? Дайте цифры уже!
21 июля, 22:43
ПБПавел Букин
3930006
Для российских леберов, это честные, современные, открытые и неподкупные выборы)
21 июля, 22:39
Pankraz .
11211006
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