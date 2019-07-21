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РИА Новости

В Совфеде предрекли наступление "трудных времен" для украинской власти

Вчера, 21:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Устойчивые коалиции по итогам выборов в Раду на Украине вряд ли возможны, поэтому для украинских властей наступили трудные времена, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Как подчеркнул Морозов, данные exit pool по расстановке партий соответствуют практически всем предварительным опросам, поэтому сенсацией нет.
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"Голоса за партию (президента Украины Владимира) Зеленского резко отличаются от результатов президентских выборов. Это, во-первых, естественно, так как на парламентских выборах больше вариантов для распределения голосов. А, во-вторых, рейтинг Зеленского неизбежно будет стремиться к реальной величине и без прорывных решений будет неизбежно снижаться", - убеждён он.
Морозов заявил, что при высоком результате Зеленского Украина все же "жёстко расколота".
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"Устойчивые коалиции вряд ли возможны. Поэтому для украинских властей наступили трудные времена", - сказал сенатор.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (от 6% до 6,5%).
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