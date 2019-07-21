В Совфеде предрекли наступление "трудных времен" для украинской власти

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Устойчивые коалиции по итогам выборов в Раду на Украине вряд ли возможны, поэтому для украинских властей наступили трудные времена, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Как подчеркнул Морозов, данные exit pool по расстановке партий соответствуют практически всем предварительным опросам, поэтому сенсацией нет.

"Голоса за партию (президента Украины Владимира) Зеленского резко отличаются от результатов президентских выборов. Это, во-первых, естественно, так как на парламентских выборах больше вариантов для распределения голосов. А, во-вторых, рейтинг Зеленского неизбежно будет стремиться к реальной величине и без прорывных решений будет неизбежно снижаться", - убеждён он.

Морозов заявил, что при высоком результате Зеленского Украина все же "жёстко расколота".

"Устойчивые коалиции вряд ли возможны. Поэтому для украинских властей наступили трудные времена", - сказал сенатор.