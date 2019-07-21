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РИА Новости

Эксперт оценил возможное создание коалиции партий Зеленского и Вакарчука

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможная коалиция с музыкантом Святославом Вакарчуком будет мешать президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнять Минские соглашения, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос (от 6% до 6,5%).
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"Результаты ожидаемы. Безусловно, Зеленский за счёт того, что все-таки настоял на досрочных выборах, смог эти выборы провести в том момент, когда его блок начал терять проценты, но при этом еще не потерял, поэтому набрал достаточно много голосов. Хотя динамика падения голосов явно чувствовалась", - сказал Жарихин РИА Новости.
Эксперт также прокомментировал возможность коалиции Зеленского и Вакарчука.
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"Вообще-то, с моей точки зрения, для решения проблемы Донбасса такой вариант не очень хороший, потому что Вакарчук прошел в Верховную раду за счёт голосов достаточно радикальной и воинственной части избирателей. И коалиция с ним, безусловно, будет существенным образом мешать Зеленскому делать то, что он по крайней мере обещал - то есть пытаться выполнять Минские соглашения ", - добавил он.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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