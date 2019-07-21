В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первые exit polls по итогам парламентских выборов на Украине свидетельствуют о провале всех откровенно радикальных националистические сил, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

"Что важно: провалились все радикальные, откровенно националистические силы. Их ресурс сжался до результата Порошенко, который сегодня концентрирует в себе радикальные силы и степень их реального влияния", - сказал Морозов.