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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы на выборах в Раду

Вчера, 20:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первые exit polls по итогам парламентских выборов на Украине свидетельствуют о провале всех откровенно радикальных националистические сил, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
"Что важно: провалились все радикальные, откровенно националистические силы. Их ресурс сжался до результата Порошенко, который сегодня концентрирует в себе радикальные силы и степень их реального влияния", - сказал Морозов.
Партия Порошенко получает, по данным опросов, около 9%.
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