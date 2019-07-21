Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в Раде

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос", солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде.
"Это наша инициатива к господину Вакарчуку с самого начала моей президентской кампании, мы не можем больше настаивать. У нас чуть больше рейтинг чем у "Голоса", но мы приглашаем господина Вакарчука к разговору", - заявил Зеленский в штабе партии.
По данным exit polls, партия Зеленского "Слуга народа" получает на парламентских выборах 43-44%, а "Голос" - около 6%.
В парламент также проходят партии Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и "Оппозиционная платформа - За жизнь".