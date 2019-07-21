Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в Раде

"Это наша инициатива к господину Вакарчуку с самого начала моей президентской кампании, мы не можем больше настаивать. У нас чуть больше рейтинг чем у "Голоса", но мы приглашаем господина Вакарчука к разговору", - заявил Зеленский в штабе партии.