Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T20:30Z
https://ria.ru/20190721/1556744816.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/47/1556024711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8503a2417187ff3bf78903a0033feebf.jpg
РИА Новости

Зеленский пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в Раде

Вчера, 20:30
682
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время акции против деятельности Верховной рады в Киеве
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук во время акции против деятельности Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время акции против деятельности Верховной рады в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос", солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде.
"Это наша инициатива к господину Вакарчуку с самого начала моей президентской кампании, мы не можем больше настаивать. У нас чуть больше рейтинг чем у "Голоса", но мы приглашаем господина Вакарчука к разговору", - заявил Зеленский в штабе партии.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
15 июля, 19:37
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
По данным exit polls, партия Зеленского "Слуга народа" получает на парламентских выборах 43-44%, а "Голос" - около 6%.
В парламент также проходят партии Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Здание Верховной рады Украины в Киеве
18 июля, 10:07
"Звездная Рада": певцы и шоумены вслед за Зеленским идут во власть
3500312
Обсудить 0
Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеСвятослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский прокомментировал возможность премьерства Тимошенко
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Зеленский готов дать интервью любому СМИ, в том числе российскому
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на возвращение украинских моряков в ближайшее время
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
Дмитрий Разумков
Лидер партии Зеленского заявил о желании быстрее закончить войну в Донбассе
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Эксперт оценил возможное создание коалиции партий Зеленского и Вакарчука
Президент Украины Владимир Зеленский
Победа "Слуги народа" позволит реализовать все инициативы, заявил Зеленский
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
Зеленский назвал мир в Донбассе приоритетом для украинских властей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
00:12Итоговая явка на выборах в Раду составила 49,84%
Лента новостейМолния