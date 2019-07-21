В Киеве сообщили об обнаружении боеприпасов у КПП “Майорское“ в Донбассе

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Специалисты обнаружили еще один артиллерийский снаряд и фрагмент минометной мины возле КПП “Майорское” в Донбассе, сообщила в воскресенье Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пропуск людей приостановили на КПП “Майорское” в Донбассе из-за обнаружения в 150 метрах от пункта пропуска 120-миллиметровой артиллерийской мины.
“По состоянию на 15.00 (совпадает с мск), уже найдены одна минометная мина 120 миллиметров, один артиллерийский снаряд 23 миллиметра и фрагмент минометной мины”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, специалисты продолжают обследование территории. В воскресенье утром КПП “Майорское” в Донбассе не работало из-за сообщения о минировании, в результате проверки опасных предметов не нашли.