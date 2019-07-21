В Киеве сообщили об обнаружении боеприпасов у КПП “Майорское“ в Донбассе

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Специалисты обнаружили еще один артиллерийский снаряд и фрагмент минометной мины возле КПП “Майорское” в Донбассе, сообщила в воскресенье Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.