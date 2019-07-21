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РИА Новости

Сообщение о минировании на КПП в Донбассе оказалось ложным

Вчера, 10:44
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Взрывчатку на КПВВ "Майорское" в Донбассе не нашли, пропуск людей восстановили, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что КПП "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка.
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"По состоянию на 9.35 (совпадает с мск) территорию КПВВ, административные здания и прилегающую местность полностью обследовала группа разминирования Госслужбы по ЧС с помощью специальных технических средств и служебных собак, обученных на поиск взрывчатки. Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановлен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пограничники усилили меры службы на КПП, привлекли дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств с целью ускорения оформления лиц.
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Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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