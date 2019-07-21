Сообщение о минировании на КПП в Донбассе оказалось ложным

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Взрывчатку на КПВВ "Майорское" в Донбассе не нашли, пропуск людей восстановили, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Ранее в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что КПП "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка.

"По состоянию на 9.35 (совпадает с мск) территорию КПВВ, административные здания и прилегающую местность полностью обследовала группа разминирования Госслужбы по ЧС с помощью специальных технических средств и служебных собак, обученных на поиск взрывчатки. Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановлен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники усилили меры службы на КПП, привлекли дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств с целью ускорения оформления лиц.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.