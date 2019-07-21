КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"В 06.45 (совпадает с мск) в службу "102" Национальной полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". С целью обеспечения надлежащего уровня безопасности для мирного населения, штаб операции объединенных сил принял решение о приостановлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут", - говорится в сообщении погранслужбы в Facebook.
16 июля, 16:21Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.
По данным пресс-службы, людей, которые пересекали линию разграничения, и личный состав эвакуировали в безопасное место. Территорию КПП обследуют специалисты, принимаются все необходимые меры безопасности. Как отмечается, остальные КПП в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.