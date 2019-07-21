КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В 06.45 (совпадает с мск) в службу "102" Национальной полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". С целью обеспечения надлежащего уровня безопасности для мирного населения, штаб операции объединенных сил принял решение о приостановлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут", - говорится в сообщении погранслужбы в Facebook

По данным пресс-службы, людей, которые пересекали линию разграничения, и личный состав эвакуировали в безопасное место. Территорию КПП обследуют специалисты, принимаются все необходимые меры безопасности. Как отмечается, остальные КПП в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.