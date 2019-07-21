"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором видно, как некоторые части судна сильно пострадали от коррозии.
"Как корабль назовешь..." — пошутил @ssnowleopard.
"Степан Полторак (министр обороны страны. — Прим. ред.) всего лишь предложил "попилить Украину", а его не так поняли..." — отметил @vaxa88, вспомнив предложение главы украинского Минобороны демилитаризовать крейсер.
"Состояние незалежной не лучше", — написал @rusnit.
"Символ всей Украины..." — согласились в комментариях.
"Вот такая мощная Украина отбивается шестой год от агрессора", — пошутил @GUfthx.
Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.
В девяностых годах достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования, а в 2017 году украинское Минобороны предложило отказаться от корабля.
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