Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T15:40Z
https://ria.ru/20190721/1556739706.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151522/12/1515221229_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_d78156d1a7755efdccd0049275967316.jpg
РИА Новости

"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"

Вчера, 15:40
21216
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНедостроенный военный ракетный крейсер "Украина"
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором видно, как некоторые части судна сильно пострадали от коррозии.
Видео с кораблями ВМС Украины
22 марта, 16:39
"Новейшие" корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
"Как корабль назовешь..." — пошутил @ssnowleopard.
"Степан Полторак (министр обороны страны. — Прим. ред.) всего лишь предложил "попилить Украину", а его не так поняли..." — отметил @vaxa88, вспомнив предложение главы украинского Минобороны демилитаризовать крейсер.
"Состояние незалежной не лучше", — написал @rusnit.

"Символ всей Украины..." — согласились в комментариях.

"Вот такая мощная Украина отбивается шестой год от агрессора", — пошутил @GUfthx.
Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.
В девяностых годах достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования, а в 2017 году украинское Минобороны предложило отказаться от корабля.
Спуск на воду катера Кентавр ВМС Украины
15 мая, 13:24
"Третья свежесть". Военный эксперт оценил новые украинские катера Новые украинские десантные катера не могут "стоять ровно", признал эксперт. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин высказал мнение, что новой техники у украинских ВМС нет и быть не может.
94230615418
Обсудить 30
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Поглядите на дымоходного Кузю, сразу самим смешно станет!!
21 июля, 16:22
yyoudontknowwhoiam
5000139
Да ладно, смешно станет, Украина один единственный корабль за 30 лет никак построить не может — е-ди-нстве-ный, а в России, по открытой статистики, с 2011 года поступило в состав флота около 84-х новых кораблей разных типов. Так что Кузя старенький, но посмеивается над парусно-вёсельным флотом незалежной, придёт время и его с почётом на пенсию отправят.
21 июля, 18:06
Себекхотеп III
3501001
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Лента
новостей
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Видео из кабины пилотов при посадке на воду Boeing 737 в Микронезии
Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Скарлетт Йохансон в роли Черной Вдовы в фильме Мстители
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Бердымухамедов поздравил туркменских медработников с праздником
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
Лента новостейМолния