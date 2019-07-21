"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"

"Третья свежесть". Военный эксперт оценил новые украинские катера Новые украинские десантные катера не могут "стоять ровно", признал эксперт. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин высказал мнение, что новой техники у украинских ВМС нет и быть не может.